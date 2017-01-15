Aziziye'de 'Sevgi Yolu' Buluşması

Aziziye Belediyesi ve AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "Sevgi yolu" projesi kapsamında hazırlanan hediyeler, mahalle statündeki köylerde öğrencilere dağıtıldı.



Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mahalle statündeki köylere çıkarma yaparak okulları ziyaret etti. AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, Kadın Kolları İl Başkanı Hilal Demir ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Mualla Turan Saykal ile teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği Başkan Orhan, Taşpınar, Eskipolat ve Aşağı Canören mahallerinde incelemelerde bulundu.



AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı ile birlikte bir sosyal sorumluluk örneği olan "Sevgi Yolu" projesi kapsamında Ovacık bölgesinde ziyaret edilen mahallelerde ilköğretim okulları ziyaret edilerek, çocuklara hediyeler takdim edilirken, Başkan Orhan ve beraberindekiler mahalle muhtarlarıyla da yerinde istişarelerde bulundular. Ziyaretler kapsamında Toprakkale Jandarma Karakol Komutanlığı'nı da ziyaret eden Başkan Orhan ve teşkilat mensupları, burada görev yapan Mehmetçiklere moral verdiler. Ziyaret ettikleri mahallerde okulları ziyaret eden Başkan Orhan, İlçe Başkanı Keleş ve Kadın Kolları Başkanı Demir, öğrencilerle sohbet ederek, Aziziye Belediye tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri takdim ettiler.



Başkan Orhan: "Eğitime yönelik projeler önceliğimiz"



Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından uygulanan 'Sevgi Yolu' sosyal sorumluluk projesine katkı sunmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını ifade ederek, "Teşkilat mensuplarımızla yaptığımız ziyaretlerde öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelerek beklentilerini dinledik. Oldukça güzel ve verimli bir çalışma oldu. Ziyaret ettiğimiz köylerde çocuklarımızla, öğretmenlerimizle, hemşehrilerimiz ve muhtarlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Böylesine güzel ve anlamlı bir projeye öncülük eden kadın kollarımızın kıymetli başkanı ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel ve anlamlı bir organizasyon oldu." ifadelerini kullandı. Belediye olarak, bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Orhan, bu projeler içerinde eğitime yönelik olanlardan ayrı bir keyif ve mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.



Demir: Sevgi Yolu'nda bize eşlik eden başkanımıza minnettarız



AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hilal Demir de, kadın kolları teşkilatı olarak sayısız sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ve bunların en önemlilerinden birisinin de 'sevgi yolu' projesi olduğunu ifade etti. Başkan Orhan'ın eğitime yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve teşkilat mensupları olarak gururlandıklarını belirten Başkan Demir, "Sevgi yolu projemizin amacı şehrimizin her bölgesinde dokunmadık yürek bırakmamak. Bu kapsamda belediye başkanımıza projemizi ilettiğimizde memnuniyetle karşıladı ve Aziziye ilçemizdeki üç köyümüzde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza ve kadın kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede yapılan ziyaretleri oldukça anlamlı bulduklarını ifade eden mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler de Başkan Orhan ile teşkilat mensuplarına teşekkür ederek uğurladılar. - ERZURUM