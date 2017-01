Aziziye'de Hizmet Kalitesi Yükseliyor

Aziziye Belediyesi tarafından Başçakmak Mahallesi'nde yaptırılan sosyal donatı alanı ve düğün salonu törenle hizmete açıldı.



Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Başçakmak Mahallesi'nde yaptırılan sosyal donatı alanı ve düğün salonu hizmete açıldı. Dadaşkent, Ilıca ve bağlı 69 mahalle statüsündeki köyde hizmet seferberliğini sürdüren Aziziye Belediyesi, köylerin umumi ihtiyaçlarına göre uyguladığı projeleri birer birer hayata geçiriyor. Köy konakları, taziye evleri, sosyal donatı alanları, köy meydanlarının kilitli taş ile işlenmesi ve çocuk oyun gruplarının ardından, düğün salonlarının da hizmete açılmaya başlanması hizmet standardının her geçen gün yükseldiğini gösteriyor.



Başçakmak Mahallesi sosyal donatı alanı ve düğün salonunun açılışına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, başkan yardımcıları, Başçakmak Mahalle Muhtarı Ali Yalçın ile meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.



Orhan: Ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katıyoruz



Başkan Orhan açılışta yaptığı konuşmada, millete hizmet yolunda yaklaşık üç yılı geride bırakmaya hazırlandığını ifade ederek, "Ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, bu aziz millete hizmet için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Mahalle ve köylerimize yaptığımız her hizmet bizim için büyük onur ve gurur vesilesi oldu." dedi.



Seçimlerden önce mahalle ve köylere yaptıkları ziyaretlerde yeni büyükşehir yasasıyla birlikte köylerin alacağı hizmetler noktasında istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Orhan, "O zaman hemşehrilerimiz endişelerini dile getiriyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, asfalt sorunu çözüldü, bir sosyal donatı alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yine Başçakmak mahallemizde bir konakla birlikte diğer birçok umumi ihtiyaç giderildi. Bu hizmetler elbette ki muhtarımızın gayretleri ve girişimleriyle yapıldı. İnşallah bundan sonraki süreçte de her bir mahallemizin ihtiyaçlarının ve taleplerinin giderilmesi için hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Daha önce köylere yaptığı ziyaretlerde altyapı ve üst yapıyla ilgili sıkıntıların aktarıldığını kaydeden Başkan Orhan, hizmet standardının yükselmesiyle altyapı ve üstyapıyla ilgili sorunların çözüldüğünü, artık köylerde sosyal donatı alanlarının açılışını yaptıklarını kaydetti.



Canla başla çalışmaya devam edeceğiz



"Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, hükümetimizden aldığımız güçle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz." diyen Başkan Orhan, "Muhtarımız bizden futbol ve cirit sahası ile birlikte köy meydanının ve yolların kilitli taş ile işlenmesi istedi. Biz zaten bir program dahilinde tüm köylerimizi kilitli taş ile işliyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 köyümüzde bu çalışmayı yaptık. Bu bahar sezonunda inşallah Başçakmak köyümüzün meydan ve yollarını kilitli taş ile işleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de taleplerinizi maksimum düzeyde karşılamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle başarıyoruz



Konuşmasında, 15 Temmuz sürecinde Türkiye'nin çok vahim bir olayla karşı karşıya kaldığının anlatan Başkan Orhan, sözlerine şöyle devam etti: "Milletçe tek yürek, tek nefes olarak bu hain girişimi bertaraf ettik. İşte bu birliğimiz beraberliğimiz devam ettiği sürece bu ülkenin her bir bölgesinde olduğu gibi ilçemizde de hizmet rüzgarı esecek. Aziziye Belediyesi olarak, biz de üçü merkez olmak üzere, 72 mahallemize hizmetleri eşit bir şekilde götürüyoruz. Tabi ki bu hizmetleri sizlerin desteği ve duasıyla yapıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman arkamızda oldunuz ve bizleri en iyi şekilde desteklediniz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle durmadan yolumuza devam edeceğiz. Ben burada sizlere en güzel hizmeti sunmamıza yardımcı olan ilçe teşkilatımıza, başkan yardımcılarımıza ve ekibime teşekkür ediyorum. Muhtarımıza özellikle teşekkür ediyorum, bizle sizin aranızda iletişimi sağlama noktasında azami gayret sarfediyor. Bu birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bu açılış son olmayacak ve inşallah biz daha nice açılışlarda biraya geleceğiz."



AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş de, ak belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birisinin Aziziye'de sergilendiğine vurgu yaparak, Başkan Orhan'ı çalışmalarından dolayı kutlarken, sosyal donatı alanı ve düğün salonunun da Başçakmak mahallesine hayırlı olması temennisinde bulundu.



Muhtar Yalçın'dan teşekkür



Başkan Orhan'a mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Muhtar Ali Yalçın da, "Belediyeye gittiğimizde Allah'ın izniyle boş çıkmadık. Belediye başkanımız olsun, başkan yardımcıları olsun, mahallemiz adına ilettiğimiz her türlü talebe cevap verdiler. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmalarının ardından Erzurum fasıl ekibi ve mahalle sakinleri seslendirdiği türküler ve şiirleriyle açılış programına renk kattılar. - ERZURUM