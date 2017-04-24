"Azizim" 29 Nisan'da Ortaköy Afife Jale Sahnesi'de



Kemal Kocatürk'ün "Yalansız, yalın ve harbiden tiyatro" söylemi etrafında, Türk tiyatrosuna yeni bir soluk getiren Tiyatro Kumpanyası, eserlerinde toplumsal çarpıklıkları tüm çıplaklığıyla mizahi bir dille eleştiren büyük yazar Aziz Nesin'in gözünden, Türkiye'nin türlü hallerini kâh üzülerek, kâh düşünerek, kâh hüzünlenerek ama daha çok gülerek ve güldürerek göstermeyi amaçlıyor.

Tiyatro Kumpanyası'nın Aziz Nesin'in 100. yaşına armağan ettiği oyunu Azizim, 29 Nisan Cumartesi Günü, saat 20.30'da, Ortaköy Afife Jale Sahnesi'nde tiyatro severlerle tekrar buluşuyor. 5 Mayıs Cuma günü, saat 20.00'de ise Berlin'deki Tiyatrom'da sahne alıyor. Biletler Biletix'ten veya oyunun gösterimde olduğu tiyatro gişelerinden temin edilebiliyor.

