Aziz Yıldırm'a 6 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası Verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan maçta çıkan olaylar ve Aziz Yıldırım'ın hakemlerin odalarının bulunduğu koridora inmesi nedeniyle ceza yapdırdı.

PFDK'nın 19.01.2017 tarih ve 44 sayılı toplantısında alınan kararlar şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS ÜST C,D,M ve MİGROS ALT K,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 6 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle ve başkasına ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın, kendisine ait akreditasyon belgesini başkasına kullandırarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ADANASPOR A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, karma alan oluşturulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BURSASPOR Kulübünün, 13.01.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 NOLU bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve futbolcusuna taktik vermesi suretiyle cezaya ve tedbire uyulmaması nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir..