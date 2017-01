Aziz Yıldırım ve Volkan Kaşındı, Sergen de Kaşıdı'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın divan kurulunda yaptığı açıklamalar ile Volkan Demirel'in Galatasaray ile oynanan basketbol maçında taraftarların küfürlü tezahüratlarına katılması eleştirildi.



Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı lacivertlilerin Kayserispor deplasmanında bu nedenle mağlup olduğunu söyledi.



Erman Toroğlu'nun Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısından bir bölüm



"Dün geceki skorun Fenerbahçe açısından iki tane sorumlusu var. Birisi Volkan Demirel, diğeri Aziz Yıldırım... İkisinin bu maçtan evvel yaptığı hareketler ve saçma sapan konuşmalar, Fenerbahçe takımını futboldan koparmış. Sen çıkıyorsun, "O futbolcu bana gelmek istiyor, bu futbolcunun belgesi var. O şöyle dedi, bu böyle dedi" diye açıklama yapıyorsun. Yahu kardeşim sen dön kendi takımına bak! Senin her konuşman; rakibi hırslandırır.



Senin futbolcunu takımdan, oyundan ve hedeften koparır. Eee, bu işler böyledir! Sen, "Şu futbolcu bana gelecekti, ben bunu yapacaktım" diye konuştuğun her anda o mevkide oynayan oyuncu oyundan düşer. Üç defa düşünüp, bir defa konuşacaksın! Aziz Yıldırım kaşındı, Volkan kaşındı. Sergen de Kayserispor da onları kaşıdı. Bu kadar basit!



Volkan Demirel, basketbol maçında ellerini kollarını kaldırıp da sağa sola "İşte böyle, her sene böyle" diye bağırıyor ama, 30-35 metreden vurulan topları da "İşte böyle, her sene böyle" deyip içeri alıyor. Spor ahlakı farklı bir şeydir, hırs ayrı... Ama spor ahlakından noksan insanların da toplumdaki yeri bellidir."