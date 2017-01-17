Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

FutbolArena - Aziz Yıldırım, Fenerbahçe - Adanaspor maçında "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Aynı zamanda iki Fenerbahçeli yönetici daha TFF tarafından disiplin kuruluna gönderildi.



Öte yandan Konyaspor, Bursaspor ve Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



İşte TFF'nin açıklaması:



1- BURSASPOR Kulübü'nün 13.01.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BURSASPOR Kulübü teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "cezaya ve tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. ve 50. maddeleri uyarınca 14.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 14.01.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabaka sonrasında yayınlanan röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 15. maddeleri uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.