Aziz Yıldırım Tepki Verdi, Tff Düzeltti!

Programda dikkat çeken bir ayrıntı ise Fenerbahçe Kulübü'nün TFF'ye gösterdiği tepki sonrasında sarı-lacivertlilerin tüm maçlarını hafta sonu oynayacak olması...

Fenerbahçe'nin ilk yarının bitiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na fikstür tepkisinde bulundu. Sarı-lacivertliler, 16 maçın 5'ini Pazartesi oynadıklarını ve Avrupa'da mücadele eden takımlar arasında en çok kendilerinin haftanın ilk günü oynadıklarını belirtti.

Aziz Yıldırım'ın TFF yöneticilerine gösterdiği bu tepki sonrasında, Spor Toto Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. haftaları için açıkladığı programda işe yaramış gibi görünüyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. haftalarında maçlarını Cumartesi ve Pazar günü oynayacak. TFF, sarı-lacivertlilerin 17. haftadaki Adanaspor maçını 15 Ocak Pazar; 18'de Başakşehir maçını 22 Ocak Pazar; 19. haftadaki Kayserispor maçını 29 Ocak Pazar; 20. haftadaki Bursaspor maçını 11 Şubat Cumartesi ve 21. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasını 19 Şubat Pazar günü oynayacak.

İlk yarıda hiç Cuma günü maça çıkmayan Fenerbahçe, 10 kez Pazar, 1 kez de Cumartesi günü Süper Lig'de maç oynadı.