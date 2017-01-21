Aziz Yıldırım: 'Suikast Uyarısı Aldım'

FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tehdit altında olduğu gerekçesiyle devlet tarafından zırlı araç tahsis edilmesi gündem yaratmıştı. Başkan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak suikas uyarısının doğru olduğunu söyledi.



Hürriyet'e konuşan Aziz Yıldırım, ""Ortamı gerecek, büyütülecek bir şey bence yok. İçişleri Bakanlığı'ndan değil ama ilgili yerlerden güvenlikle ilgili bana uyarı geldiği doğrudur. Ancak bu, son saldırılardan önce yapılmış bir uyarıydı. Bana genel durum nedeniyle güvenliğime dikkat etmem söylendi."



KORUNMAMDA BİR ZAAF YOK



YILDIRIM, devletin yıllar önce kendisine verdiği resmi bir korumasının olduğunu ve görevine devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:



"Gelen uyarıda, araçla tek başıma her yere gitmemem ve yaşantımı buna göre düzenlemem gerektiği söylendi. Sıradan bir araç değil, zırhlı bir aracımın olması gerektiği de belirtildi. Biz de buna göre tedbirlerimizi aldık ve alacağız. Ancak özellikle söylüyorum, öyle abartılacak, korkulacak bir durum yok."