Aziz Yıldırım Soyunma Odasına İndi

FutbolArena Özel - Fenerbahçe'de Adanaspor beraberliğinin yankıları sürüyor. Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım devre arasında ise soyunma odasına indi.



NELER DEDİ?



Devreyi 2-1 geride kapatan takımının performansından memnun olmayan Başkan Yıldırım, soluğu soyunma odasında aldı.



Oldukça sinirli olan Yıldırım, futbolculara yönelik sert ifadeler kullandı. Hakemin hatalı kararlarına rağmen sonuçtan futbolcuları sorumlu tutan Yıldırım, ikinci yarı daha etkili bir oyun beklediğini ifade etti.