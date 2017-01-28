Aziz Yıldırım: Sosa Terörden Türkiye'ye Gelmek İstemiyor Diyen Beşiktaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ocak ayı divan kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mehmet Ekici transferi için Beşiktaş'a yüklenen Aziz Yıldırım, başta Ricardo Quaresma olmak üzere siyah beyazlı takımdan Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen futbolcuların olduğunu söyledi.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ'TAN BİZE GELMEK İSTİYORLAR"

"Beşiktaş'tan bize gelmek isteyen oyuncular var şu an. Quaresma'nın avukatı bizi aradı, gelmek istediğini söyledi. Quaresma, Fenerbahçe'ye transfer olmak istedi. Neymiş şartları dedik. Şu anda teklifi elimizde. Ama almayacağım, bilsinler. Başka oyuncular da gelmek istiyor. Sözleşmesi bitince buraya gelmek isteyenler var. İsterlerse hepsinin ismini açıklarım."

"BEŞİKTAŞ ALGI YARATIYOR"

"Jose Sosa ile gidip görüştük ve kulübüyle de anlaştık. Fakat oyuncu, Milan'da kendini kanıtlamak istediğini söyledi. Terör yüzünden gelmiyor iddiası doğru değil. Beşiktaş'tan iyi ayrılmadığı için bu haberleri Beşiktaş'ın çıkardığını bize söyledi. Yani Sosa terör yüzünden gelmemezlik yapmadı."

(FutbolArena)