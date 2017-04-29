Aziz Yıldırım: 'Seneye Karşınıza Şampiyon Olarak Çıkacağım'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Başkan Aziz Yıldırım, üyelerin ısrarı üzerine konuşma yaptı. Yıldırım, "Önümüzdeki yıl mali kongreye şampiyon başkan olarak çıkacağım. Bunu yapacağım, söz veriyorum" dedi.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri de burada hazır bulundu. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları okundu. Üyeler, Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşma yapmasını istedi ancak Yıldırım, 'Mali kongrede konuşacağım' diyerek konuşma yapmak istemedi. Üyelerin birçoğunun ısrarı üzerine Yıldırım, konuşma yapmak için kürsüye geldi. "Duymak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız cevabını veririm" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, öncelikle Topuk Yaylası'nda alınan 82 dönümlük araziyle ilgili olarak konuştu.



"13 milyon 750 bin TL ödedik"



Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerin bütün olarak Fenerbahçe Kulübü'ne kazandırıldığını söyleyen Yıldırım, "Topuk Yaylası'nı 13 milyon 750 bin TL'ye satın aldık. Gölün kenarından bütün mevcut araziyi kaplayan 82 dönüm arazi kulübün tapulu malı olarak kayıtlara geçmiştir. Orada bir salon yapılacak. Kim yapar bilemem ama bir salon yapılacak. Otel de kendisi kadar genişletilecek. 500 kişilik çok amaçlı salon ve ilave tesis olacak. Orada yapılan bütün mallar da tapu için ödenen paranın içinde" diye konuştu. Üyelerden birisi, yapılacak olan salonu Ferit Şahenk'in yapmasını istediğini söyleyince Yıldırım, "Topuk Yaylası'na yapılacak olan salon konferans için basketbol oynamak için değil" diye cevap verdi.



"Fenerbahçe'li iş adamlarına sesleniyorum"



Fenerbahçe'nin şu anda 700 dönüme yakın arazisinin olduğunu söyleyen Yıldırım, "Gebze'de tesisler yapacaktık ancak devlet büyükleriyle son yaptığımız görüşmede Samandıra'da bizim tesislerin karşısında 200 dönüm arazi tahsis edilmesini istedim. Eğer tahsis edilirse üniversitenin ve spor altyapısının tesisleri için bir proje yaptık burada. Fikirtepe'de şu anda altyapılar için kullandığımız 10 dönümlük arazi kentsel dönüşümün içinde kaldı. Belediyenin arazisini 10 yıl uzatmak için başvurduk ve belediye meclisinden geçti. Dosya İçişleri Bakanlığı'na gitti, bazı evraklar istendi ve bunları da gönderdik. Olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Buraya üniversitenin binasını yapmayı düşünüyorum. 5 katlı 20 bin metrekare alanı kapsayan bir üniversite binası yapılacak. Fenerbahçe Üniversitesi'nin ilk binası burada olacak. 20-25 milyon Dolar bir para harcanması gerekiyor ama tabii ki kasada para yok. Bu yüzden Fenerbahçeli hayırsever iş adamlarına buradan sesleniyorum" diyerek Fenerbahçe Üniversitesi'nin yapımı için destek istedi.



"Diğer kulüplerin borcu 500 milyon Dolar'dan fazla"



Hem sportif hem de dernek olarak toplamda 270 milyon Dolar borçları olduğunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Bankalarla konuşmalar yapıyoruz ve bunları 10 yıla yaymak için çalışıyoruz. Gelir kaynakları yarattık ama bunları buradan söyleyemiyorum. Bunlar devreye girerse güzel kaynak olacak. Diğer kulüplerin 500 milyon Dolar'ın üzerinde borçları var. Biz şeffafız hepsini açıklıyoruz. Örtülü bir durum yok. Basketbol takımının bütçesine bir yerde dur diyeceğim. Burada kabul edilmedi ama gidişat iyi değil. Doğuş Grubu'yla bir çalışma yapıyoruz. Yakında duyulur. Yelken Şubesi'ni Doğuş Grubu'na devrettik. Avrupa'dan antrenörler getirdiler. Yelkende 4, 5 yıl içinde gelecek Olimpiyatlar'da Türkiye ve Fenerbahçe'den şampiyon sporcular yetiştirmek üzere hareket ediyorlar. Basketbol Erkek Takımı'nda 26 milyon Euro giderimiz var, 12, 13 milyon Euro da alacağımız var. Şampiyon olurlarsa 30 milyon Euro'ya kadar gidiyor. Bütçe yüksekse iyi sporcularla başarı gelir. Ama bütçe yoksa olmaz. Futbolda karşı takım 100 milyon Euro'ya bir futbolcu alıyor, biz toplam 30 milyon Euro bütçe ayırıyoruz. Maalesef Türkiye'de sponsorluk kavramı, yurt dışına açılma olarak algılandı. Kuruluşlarımız Türk takımlarını desteklemek yerine gidip Avrupa'da sponsorluk yapıyor. Basketbol'da 3 yılda 40 milyon Euro'ya yakın bütçe açığı var" ifadelerini kullandı.



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