Aziz Yıldırım: Rıdvan'a Siyasi Görüşünden Dolayı Bir Şey Yapamayız

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen başkanlık referandumu için "evet" kampanyası başlatmış, sosyal medyadan yayınladığı video büyük yankı uyandırmıştı. Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.

"BİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Dilmen'in kulüple bir bağı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Rıdvan, bu camiaya hizmet etmiş bir oyuncudur. Öyle olur böyle olur başka türlü olur. Bize üye olmadığı için ihraç edilmesi söz konusu değil. Olmadığı için bir şey yapamayız. Bu çatıda her düşünceden her mezhepten insan olabilir. Biz ona karışamayız. Biz onu attık diye onore etmişler beni. Üye olsa da atmam yani. Bu ülkenin menfaatleri için hepimiz bir şeyler söyleyip yapacağız. Birbirimizi kırmayacağız. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur." diye konuştu.

Dilmen, sosyal medyada referandumdaki 'evet' oyunu belli ederek karşıt görüşlerin tepkisini çekmişti.