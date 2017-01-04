Aziz Yıldırım Rest Çekti, TFF Fenerbahçe'ye Pazartesi Maçı Vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. Hafta müsabaka programı açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve 27 - 28 Mayıs'ta oynanacak olan 34. Hafta müsabakaları ile sona erecek.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 takımımız olması nedeniyle; Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç programları da dikkate alınarak ikinci yarı programının tamamı açıklanmadı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın ilerleme durumları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler de dikkate alınarak, ilerleyen dönemlerde geriye kalan Spor Toto Süper Lig programı ilan edilecek.

AZİZ YILDIRIM REST ÇEKMİŞTİ!

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından TFF'ye gönderdiği mektupta lig maçlarının birçoğunu (5) Pazartesi günleri oynamaları ile alakalı TFF'ye itirazda ve sitemde bulunmuştu. Bu rest sonrası TFF'den açıklanan yeni fikstür programında Fenerbahçe'nin; 17, 18, 19, ve 21. Hafta müsabakalarını pazar günü, 20. hafta mücadelesini ise cumartesi günü oynayacağı görülüyor.