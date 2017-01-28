Aziz Yıldırım: Quaresma Fenerbahçe'ye Transfer Olmak İstedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün divan kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, Beşiktaş'tan bir oyuncunun kendinelerine transfer olmak istediğini açıkladı.

QUARESMA BOMBASI

Görüşmelerin bile gerçekleştiğini söyleyen Yıldırım, "Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Bizim menajerle görüştüler. Benimle görüşmek istediler, kabul etmedim. Quaresma, Fenerbahçe'ye transfer olmak istedi. Neymiş şartları dedik. Şu anda teklifi elimizde. Ama almayacağım, bilsinler. Menajeri kendisi açıkladı. Sosa'nın ve eşinin terör korkusu yok. Kasten bu haberlerin yayıldığını Sosa'nın menajeri söyledi. Sosa ve kulübü ile anlaştık. Ama Sosa, Milan'da kendimi kanıtlamak istiyorum diye gelmek istemedi." dedi.

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