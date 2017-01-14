Aziz Yıldırım'ın Emenike Talimatı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Emmanuel Emenike'nin geleceği merak ediliyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın golcü oyuncu hakkında yönetime talimat verdiği belirtildi.



Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bazı tekliflerin olduğu Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'yi isteyen kulübe kolaylık sağlanmasını ve bu şekilde kulübün önemli bir mali yükten kurtulmasını istedi.



Yönetime ve menajerlere talimet veren Yıldırım, "İster kiralık ister bonservisiyle. Bu işi fazla uzatmayın. Artık sıkıldım" talimatını verdi..



Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Emmanuel Emenike, bu sezon 20 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı