Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ Canlı Yayında Tartıştı

Medipol Başakşehir Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın NTV Spor'da açıklamalar yaptığı programa Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım telefonla katılarak açıklamalarda bulundu. Genel Kurul'da Süper Lig'in yeni yayın ihalesi hakkında "Kuru 3.26'ya sabitlediler. İmza atmam" diyen Yıldırım, Gümüşdağ'a yayın ihalesi şartnamesiyle ilgili sorular sordu. Fenerbahçe Başkanı, "Yapılan ihalede, ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım. Şartnamenin içerisinde herhangi bir şey yapılırsa ihaleye fesat karışmış olur" dedi.