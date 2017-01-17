Aziz Yıldırım, Hakaret ve Tehditleri Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Fenerbahçe için Adanaspor maçı ligin zirvesinden kopmakla birlikte, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kulüp ve Başkan Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi.

İşte kulübün ve Aziz Yıldırım'ın disipline gitme sebepleri;

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TEHDİT VE HAKARET

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.