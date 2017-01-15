GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aziz Yıldırım: "Gelin Karar Verelim, Yeniden Federasyon Seçimi Yapalım"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads