Aziz Yıldırım, Federasyon Başkanlığı İçin Göksel Gümüşdağ veya Rıdvan Dilmen'i Düşünüyor

Adanaspor maçının ardından Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri topa tutan Fenerbahçe patronu Aziz Yıldırım'ın "Operasyon yaparsak bundan sonra gelen dikkat eder" sözü dikkat çekmişti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i devirmek için diğer kulüp başkanlarına yaptığı bu çağrının ardından Aziz Yıldırım, düğmeye bastı. Daha önce de "Federasyondaki tüm Beşiktaşlılar gidecek" diyen Yıldırım, önümüzdeki günlerde Demirören'den memnun olmayan kulüp başkanlarıyla bir araya gelme kararı aldı.

ADAYLAR GÜMÜŞDAY VE RIDVAN DİLMEN

Aziz Yıldırım, organize edeceği buluşmada, TFF'nin olağanüstü genel kurula götürülmesi yönünde kulis yapacak. Federasyon başkanlığı için Yıldırım'ın aklında ise iki isim var. Bunlar M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile eski futbolcu Rıdvan Dilmen.

Özellikle Gümüşdağ'ın bir süredir federasyon başkanlığı için nabız yokladığı gelen haberler arasında.