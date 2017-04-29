Aziz Yıldırım Divan Kurulu Toplantısında Konuştu

"Advocaat yerine 2-3 hocayla görüşmemiz devam ediyor"



"Mayıs ayında transferleri bitirmiş oluruz"



"Kuruluşlarımız Türk Takımları'nı desteklemek yerine gidip Avrupa'da sponsorluk yapıyor"



"270 milyon Dolar toplam borç vardır"



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, olağan divan kurulu toplantısın da üyelere bir konuşma yaptı. Futbol takımı ve yapılan yatrımlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan başkan Yıldırım Futbolda bu sezon uyum olmadı dedi.



Aziz Yıldırım, kürsüden şu şekilde konuştu



Duymak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız cevabını veririm. Topuk Yaylasını 13 milyon 750 bin'e satın aldık. Gölün kenarından bütün mevcut araziyi kaplayan 82 dönüm arazi kulübün tapulu malı olarak kayıtlara geçmiştir. Orada bir salon yapılacak. Kim yapar bilemem ama bir salon yapılacak. Otel de kendisi kadar genişletilecek. 500 kişilik çok amaçlı salon ve ilave tesis yapılacak. Orada yapılan bütün mallar da tapu için ödenen paranın içinde. Topuk Yaylası'na yapılacak olan salon konferans için basketbol oynamak için değil. 700 dönüme yakın arazi topladık. Gebze'de tesisler yapacaktık ancak son devlet büyükleriyle yaptığımız görüşmede bizim tesislerin karşısında 200 dönüm arazi tahsis edilmesini istedim. Eğer tahsis edilirse üniversitenin ve spor altyapısının tesisleri için bir proje yaptık burada. Fikirtepe'de şu anda altyapılar için kullandığımız 10 dönümlük arazi kentsel dönüşümün içinde kaldı. Belediyenin arazsini 10 yıl uzatmak için başvurduk ve belediye meclisinden geçti. İçişleri bakanlığına gitti, bazı evraklar istendi ve bunları da gönderdik. Olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Burada Üniversitenin binasını yapmayı düşünüyorum. 5 katlı 20 bin M2 alanı kapsayan bir üniversite binası yapılacak. Fenerbahçe Üniversitesi'nin ilk binası burada olacak. 20-25 milyon Dolar bir para harcanması gerekiyor ama tabii ki para yok. Bu yüzden Fenerbahçe'li hayırsever iş adamlarına buradan sesleniyorum.



KURULUŞLARIMIZ TÜRK TAKIMLARI'NI DESTEKLEMEK YERİNE GİDİP AVRUPA'DA SPONSORLUK YAPIYOR



Fenerbahçe Kulübünün toplam borçunun 270 milyon Dolar olduğunu belirten Aziz Yıldırım 270 milyon Dolar toplam borç vardır. Hem Sportif, hem dernek toplamı 270 milyon Dolar. Bankalarla konuşmalar yapıyoruz ve bunları 10 yıla yaymak için çalışıyorum. Gelir kaynakları yarattık ama bunları buradan söyleyemiyorum. Bunlar devreye girerse güzel kaynak olacak. Diğer kulüplerin 500 milyon Dolar'ın üzerinde borçları var. Biz şeffafız hepsini açıklıyoruz. Örtülü bir durum yok. Basketbol takımının bütçesine bir yerde dur diyeceğim. Burada kabul edilmedi ama gidişat iyi değil. Doğuş Grubu ile bir çalışma yapıyoruz. Yakında duyulur. Yelken Şubesi'ni Doğuş Grubu'na devrettik. Avrupa'dan antrenörler getirdiler. Yelkende 4, 5 yıl içinde gelecek Olimpiyatlar'da Türkiye ve Fenerbahçe'den şampiyon sporcular yetiştirmek üzere hareket ediyorlar. Basketbol Erkek Takımı'nda son 3 yılda 26 milyon Euro giderimiz var, 12, 13 milyon Euro da alacağımız var. Şampiyon olurlarsa 30 milyon Euro'ya kadar gidiyor. Bütçe yüksekse iyi sporcularla başarı gelir. Ama bütçe yoksa olmaz. Futbolda karşı takım 100 milyon Euro'ya bir futbolcu alıyor, biz toplam 30 milyon Euro bütçe ayırıyoruz. Maalesef Türkiye'de sponsorluk kavramı, yurt dışına açılma olarak algılandı. Kuruluşlarımız Türk Takımları'nı desteklemek yerine gidip Avrupa'da sponsorluk yapıyor. 3 yılda 40 milyon Euro'ya yakın bütçe açığı var. Edirne ve Kayseri'de Fenerbahçe Evleri"ni yapacağız.diye konuştu.



ADVOCAAT YERİNE 2-3 HOCAYLA GÖRÜŞMEMİZ DEVAM EDİYOR



Futbol takımı hakkında da açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, teknik direktör Advocaat için ise Seneye Hollanda Milli Takımını çalıştıracak dedi.



Başkan Yıldırım Futbolda bu sezon uyum olmadı. Hocamız Hollanda Milli Takımı için teklif aldı. 1 yıllık bir çalışma yapacak böyle bir niyeti var. Ocak ayında kalmasını arzu ettik ama sonra dönüp kulüp takımlarında çalışmak istemediğini söyledi. 2-3 hocayla görüşmemiz devam ediyor. Bu hocalarla yaptığımız görüşmeler sonrasında transfer için de görüşmeler yapıyoruz. Mayıs ayında transferleri bitirmiş oluruz. Seneye mali kongrede huzurlarınıza şampiyon olarak geleceğim. Bunu yapacağım, size söz veriyorum. Son basketbol maçında 88 Lira'ya bilet sattık ve zor satıldı. Basket seyircisi gidiyor, bu oldu, şu oldu demeye gerek yok. Türkiye'nin şartları bu. Lider takım 25 bin seyirciye oynuyor. 3 Temmuz olaylarının sonrasında Fenerbahçe sadece kadınlara ve çocuklara 50 bin kişiye oynadı. Türkiye'nin şartları zordur, bunun yanında iyi futbol oynamaması da etkendir. Böyle olunca statlar da dolmuyor. Bu dediğim etkenleri yok etmezsek daha da kötüye gidecek. Moral motivasyon yoksa isterseniz bedava yapın fark etmez. İnsanların ekonomik olarak devamlı ödeme yapacak bükçeleri yok. Eskiden futbol takımı vardı, ikinci bir spor dalımız yoktu. Basketbolda 5'inci, 6'ıncı oluyorduk. Efes'i ya da Galatasaray'ı yenince seviniyorduk. Şimdi kadın voleybolumuz şampiyonluk maçına çıkıyor. Her gün maç var, her gün iddialıyız. Çelik Çomak oynasak şampiyonluğa oynarız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak başarılıyız, Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak başarısızız. Bu başarısızlığın en büyük sebebi de Fenerbahçe Yönetim Kurulu'dur şeklinde konuştu.



Ülker Stadyumu yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arazisi hakkında da konuşan Aziz Yıldırım Kenan Evren Lisesi arazisi'yle ilgili hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanla görüşüp buranın artık bize verilmesini istedim. Geçen galiba Milli Eğitim Bakanı gelmiş ve buranın bize verilmesi konusunda konuşmuş. Seçimler vardı, herhalde bunun geçmesi için beklediler. ya parayı verecekler, ya da araziyi. Ama şu anda para veremeyecekler, araziyi verecekler büyük ihtimalle. Keşke parayı verseler, daha iyi olur dedi.



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-Aziz Yıldırım açıklamalar



Hakan TARHAN-İstanbul-DHA