Aziz Yıldırım'dan Fikret Orman'lı Savunma

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın maç sonu yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Geçtiğimiz hafta internet sitesi üzerinden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu hakkında yapılan açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Aziz Yıldırım, yaptığı savunmayı hem PFDK hem de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderdi.



Aziz Yıldırım'ın yaptığı savunmada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili yapmış olduğu "Şaibeli hakem" ifadesine ceza verilmemesi de örnek olarak gösterildi.



Yapılan savunmanın aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine de gönderilmesi dikkat çekti.











