Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Çağrı! 'Beni Kızdırmasınlar'

FutbolArena - Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'ın devreye girmesiyle beraber iki kulüp arasında resmen savaş başladı. Siyah beyazlıların araya girmesiyle beraber sürecin uzaması Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı oldukça kızdırdı.



Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici ve Trabzonspor yönetimi ile anlaşmasının ardından Beşiktaş'ın da milli futbolcu için devreye girmesi ve Bordo- Mavili yönetimin de bu görüşmeye sıcak bakması Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı. "Tek amaçları transfer yapmamızı zorlaştırmak. Şimdiye kadar nerelerdeydiler" diyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Böyle ucuz şeylerden vazgeçsinler. Yoksa ben de Jose Sosa'yı alırım" ifadesini kullandığı öğrenildi.



ADVOCAAT'TAN SOSA'YA TAM NOT



Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın da Sosa transferine sıcak baktığı ve, "Maliyeti kulübün durumuna uygunsa tranfser edilmeli. Bize çok yararı olur" dediği gelen haberler arasında. Trabzonspor'un Bursa'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçta kadroya alınmayan Mehmet Ekici için de her an bir gelişmenin yaşanabileceği ve sezon sonu beklenmeden Fenerbahçe'ye gelebileceği de ifade ediliyor.