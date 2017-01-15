Aziz Yıldırım: "Biz Mehmet Ekici'ye Talip Olmadık"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aziz Yıldırım: 'Biz Mehmet Ekici'ye Talip Olmadık'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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