Aziz Yıldırım: Biz Ekici'yle Görüşürken, Trabzon, Beşiktaş'ı Devreye Soktu

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan başkan Aziz Yıldırım, arap saçına dönen Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın Mehmet Ekici açıklamaları;

"HEP GALATASARAY ALIYOR, EKİCİ'Yİ SİZ ALIN"

"Bizim Ekici'yi transfer etmek aklımızdan geçmiyordu. Bize ulaştılar. Galatasaray bizden her sene oyuncu alıyor, bundan muzdaribiz, bu oyuncunun Galatasaray'a gitmesini istemiyoruz, ister misiniz dediler. Biz de hocamıza sorduk,"Kadroda olursa mutlu olurum" dedi. Onlar 2 ay önce Fernandao ve Aatif'i istediler. Şekip Mosturoğlu ile başkanları Kulüpler Birliği toplantısında görüştüler. Fernandao'yu veremeyeceğimizi ve Aatıf konusunda da sezon içindeki duruma göre cevap vereceğimizi söyledik. "

"BİZ GÖRÜŞÜRKEN BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ"

"Ekici ile görüşme yaptık. Ekici'ye kamuoyunda saldırı yapılıyor. Basın ve başkanı. Gerçekleri açıklamadan Ekici için algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar. Oyuncu geldi ve bizim hocamızla görüştü, yöneticilerle görüştü ve bu izni onlar verdiler. Biz de bunun karşılığında Aatif ile görüşmeleri için izin verdik. Aatıf + 500 bin Euro vererek bu takası yapacaktık. Aatıf'ı çağırdık, "Gitmek istemiyorum" dedi. Yine konuştuk gitmek istemediğinde ısrar etti. 1 milyon 750 bin Euro verelim bu transferi kapalım dedik. Onlar da düşünelim dediler. Aatıf da hocanın isteğiyle kampa katıldı. Trabzon bu arada Beşiktaş konusunda devreye girmiş, biz de Eto'o için araya girmişiz Antalya başkanına akıl vermişiz havası verip, devreye girdi. Ben Eto'o konusunda almayacağımı bildirdim."

"EKİCİ ÜSTÜNDE OYUNLAR OYNANIYOR"

"Şimdi Trabzonspor Ekici konusunda kendi oyuncusu olduğu için Mayıs ayına kadar kendi kadrosunda tutabilir. Ama 31 Ocak sonrası transfer kapanıyor, hiçbir yere transfer olamaz. Biz şartlarımızı söyledik, Ekici'ye kulübün büyüklüğünü anlattık. O da bizim samimi davranışımızdan dolayı bize gelmek istediğini söyledi. Bunu kendi başkanına ve diğer kulüp başkanlarına da söyledi. Trabzon'da yıl sonuna kadar kalır ya oynatırlar, ya oynatmazlar. Kimse karışamaz. Ama oyuncu alacaklarından dolayı TFF'ye müracaat ediyor. Bunun karşılığında da ona basına konuştu diye ceza veriyorlar. Çocuğun üzerine oyun oynanıyor, siyasi baskılar olacağı da ailesine iletiliyor. Bunlar yanlış ve etik değil."

"KİMSEYİ DİNLEMEM"

"Siz ancak 31 Ocak'a kadar karar verirsiniz. Biz 2 milyon Euro bonservis karşılığı ücret vereceğimizi söyledik. 31 Ocak sonrası bu konuda karar verecek değilsiniz. Bundan sonra sustuk idare ettik, birlik beraberlik diye, bunu telkin etti büyükler. Biz de dinledik. Bundan sonra dinlemem. Bunu herkes bilsin."