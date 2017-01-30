Aziz Yıldırım Başkan Çelik'i Ziyaret Etti

Kayserispor-Fenerbahçe maçını izlemek için Kayseri'ye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.



Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri'de yapmak istedikleri "Fenerbahçe Evi" hakkında bilgi vererek, Ali Dağı eteğinde alınan arsa üzerine yapılacak olan sosyal ve spor tesislerinin projesinin hazır olduğunu söyledi.



Başkan Mustafa Çelik de insana yatırım konusunda yapılacak her türlü projeye destek vereceklerini kaydetti.



Yıldırım ve beraberindekilere Erciyes Kış Turizm Merkezi'ni anlatan Çelik, konuklarına Erciyes'in tanıtımı için hazırlatılan "Yekte" klibini de izletti.



Erciyes'le ilgili övgü dolu sözler sarf eden Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, "Erciyes'e de 60 yataklı orta ölçekli bir tesis yapabiliriz." dedi.



Ziyarette Çelik, Aziz Yıldırım'a el yapımı bir vazo, Aziz Yıldırım da Çelik'e üzerinde adı bulunan ve futbolcular tarafından imzalanmış olan 38 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.