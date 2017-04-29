Aziz Yıldırım: Antrenörlerle Görüşüyoruz, Transferleri Mayıs'ta Bitireceğiz

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı toplantısında ilk sözü alan kulübün başkanı Aziz Yıldırım, transferlerle ilgili soru işaretlerine noktayı koydu.

TRANSFERLER MAYIS'TA BİTECEK

Advocaat'ın sezon sonu ayrılacağını belirten Yıldırım, "Advocaat'ın kalmasını istedik fakat kulüp takımı çalıştırmak istemiyormuş. Gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıracak. 2-3 antrenörle ve bazı futbolcularla görüşüyoruz. Transferleri de Mayıs ayında bitireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.