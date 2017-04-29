Aziz Yıldırım, Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'na Gideceğini Açıkladı
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Dick Advocaat'ın gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıracağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı toplantısında ilk sözü kulübün başkanı Aziz Yıldırım aldı.
ADVOCAAT'IN YENİ YERİNİ AÇIKLADI
Futbolla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Bu sezon iyi değildik, uyum yoktu. Hocamız Dick Advocaat da gelecek sene için Hollanda Milli Takımı'ndan teklif aldı. 1 sene orada görev yapacak." diyerek tecrübeli hocanın yeni takımını açıkladı.
ADVOCAAT DA İTİRAF ETMİŞTİ
Dick Advocaat, daha önce Türkiye Kupası'ndaki 2-2'lik Başakşehir beraberliğinin ardından Hollanda Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklamıştı.
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