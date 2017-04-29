Aziz Yıldırım, Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'na Gideceğini Açıkladı

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı toplantısında ilk sözü kulübün başkanı Aziz Yıldırım aldı.

ADVOCAAT'IN YENİ YERİNİ AÇIKLADI

Futbolla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Bu sezon iyi değildik, uyum yoktu. Hocamız Dick Advocaat da gelecek sene için Hollanda Milli Takımı'ndan teklif aldı. 1 sene orada görev yapacak." diyerek tecrübeli hocanın yeni takımını açıkladı.

ADVOCAAT DA İTİRAF ETMİŞTİ

Dick Advocaat, daha önce Türkiye Kupası'ndaki 2-2'lik Başakşehir beraberliğinin ardından Hollanda Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklamıştı.