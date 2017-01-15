Aziz Yıldırım Adanaspor Maçı Sonrası Patladı

FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçının ardından hakemleri ve Türkiye Futbol Federasyonuna patladı!



"ADANASPOR HAK ETTİ".



"Adanaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri puanı aldılar. İyi de futbol oynadılar. Bizim takım iyi oynamadı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum."



"BU ÜLKEDE HAKEM TERÖRÜ VAR."



"Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm siyasileri göreve çağırıyorum. Yaşanan terör olaylarından farksız bugün olanlar. Türk futbolunda hakem terörü var. Dün Aykut hoca, bugün Ümit hoca konuşuyor. Anlatıyorlar işte. Yanlış mı? Hepsi doğru konuşuyor."



"HEMEN CEZA VERİYORLAR"



"Bu ülkede sayın Cumhurbaşkanı ve başbakanı bile tenkit edebiliyorsun. Ancak Federasyon'la ilgili konuşunca hemen ceza. İlkokul talebesi gibi ellerinde sopa, herkese ceza veririz diyorlar. Verirseniz verin! Ne yapayım yani."



"DEVLETE ÇAĞRI YAPIYORUM."



"Sayın Cumhurbaşkanı ve devleti göreve çağırıyorum. Türk sporuna el atın. Bakın Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Almanya hatırlayın, 2000'lerde hiç oyuncusu yoktu. TRT'de bir tanesi çıkıyor, çok akıllı ya, Fenerbahçe yayından şu kadar para alıyor diye konuşuyor. 30 milyon TL alıyoruz ya. Bakın böyle düzen olmaz.



"BÖYLE DÜZEN OLMAZ"



Oyuncu yetişmiyor. Bizim yerli oyuncular hep kendilerini çağ atlamış gibi görüyor. Konuştuğun zaman ben iyi oynuyorum diyor. Hepsinde de mantık bu. Adanasporlu oyuncular bugün yerden kalkıyor."