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Aziz Yıldırım'a 6 Ay Ceza
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Aziz Yıldırım'a 6 Ay Ceza
Robot Muhabirin İlk Makalesi Yayınlandı
Aziz Yıldırım'a 6 Ay Ceza
19 Ocak 2017 Perşembe 17:32
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı 6 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı 6 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak:
Dunya.com
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