Azis İzmir'de Sahne Aldı

Bulgaristan'ın en sevilen çalga (Pop-Folk) müzik sanatçısı Azis, İzmir'de konser verdi.



İzmir'de bir eğlence merkezinde sahne alan ünlü sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Kendine has tarzı ve müziği ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Azis, söylediği şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Sıcak ve samimi hareketleriyle İzmirlilerden tam not alan Bulgar şarkıcı, sergilediği sahne performansıyla coşku dolu dakikalar yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Azis, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Azis'e sahne profesyonel dansçıları eşlik etti. - İZMİR