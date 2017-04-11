Azez'e 3 Tır Kırtasiye Malzemesi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Suriye'nin Azez şehrine 3 tır kırtasiye malzemesi gönderildi.



Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Doğanbey Otoparkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'nin 6 yılı aşkın süredir büyük bir zulüm altında olduğunu söyledi.



Altepe, oradaki insanların yanında olduklarını göstermek için ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını dile getirerek, "Bu kapsamda Suriye ile ilgili her alanda yardımlar sürüyor. Hangi konuda talepte bulunulursa biz de Bursa kamuoyu olarak, hayırsever iş adamlarımızla, kurumlarımızla birlikte bu çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.



Bu çalışmalar çerçevesinde Azez şehrine 3 tır göndereceklerini aktaran Altepe, şöyle devam etti:



"Bu yardımlarımız daha çok eğitimle ilgili. Suriye içinde savaştan dolayı tertip düzen yok, eğitim zaten yok. Şimdi yeni baştan tekrar oluşturulmaya uğraşılıyor. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılan çalışmayla burada toplanan eğitim malzemeleri Suriye'nin Azez şehrine gönderilmiş olacak. Daha sonra ilave tırlar yine gidecek. Biz de bu organizasyona Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağladık ve toplanan yardımların yerine ulaşması için gerekli çalışmaları yaptık. Şimdiden sonra da toplanan diğer yardımlar da sürekli olarak gönderilecek."



Altepe, Suriye'nin bir an önce huzur ülkesine dönüşmesini temenni ettiklerini, o güne kadar savaş mağdurlarına dostluklarını göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda tüm Türkiye'de bir kampanya düzenlendiğini aktardı.



Kampanyaya Bursa'da öğretmen ve öğrencilerin katıldığını ifade eden Sarıkaya, "Bu kampanyanın içerisinde okul sırası, tahta, tablet, bilgisayar ve boya gibi birçok kırtasiye malzemesi var. Umarım bu malzemeler oradaki öğrencilerin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa merhem olur." diye konuştu.



Sarıkaya, kampanyaya katkı sağlayanlara ve yardımların nakliyatını sağlayacak Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.



Konuşmaların ardından yardım tırları bölgeye uğurlandı.