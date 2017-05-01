Azeri Halk Kahramanı'nın Abidesi Dikilecek

Arpaçay Köyköy Köyü'nde mezarı bulunan ve Ermeni örgütlenmelerine karşı savaşmış Azerbaycan'da milli kahramanı Sultan Bey Paşabey'in mezarına fotoğrafının olduğu tabela dikildi.



Azerbaycan Beynel Halk Diaspora Merkezi (BDM) Başkanı İsmayil Ağayev, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'inde hazır bulunduğu etkinlikte Soltan Bey Paşabeyoğlu, mezarı başında anıldı. Paşabey'in mezarının bulunduğu Koçköy Köyü mezarlığına Azeri milletvekili Mahir Bey, tarafından abide yaptırılacak.



Koçköy Köyü Mezarlığı'nda düzenlenen program, Saygı Duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Azerbaycan Beynel Halk Diaspora Merkezi (BDM) Başkanı İsmyail Ağayev, Avrupa'nın Türkiye ve Azerbaycan'ın üzerinden ellerini çekmesini istedi.



İsmayil Ağayev, "Azerbaycan'ın halk kahramanı Soltan Bey Paşabeyoğlu'nun Azerbaycan halkının karşısında hizmetlerini dikkate alarak, Azerbaycan'ın milli iftiharı ve milli kahramanı adı verilmiştir. Bugün Dünya'da Türkiye ve Azerbaycan' karşı ikili oynayarak yaklaşıyorlar. Bugün bir günün içerisinde Libya'nın, Suriye'yi karıştıran büyük güçler, Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlar. Bugün Ermenileri müdafaa ediyorlar. ve bu kabul edilmezdir. Biz buradan Koçköy'den Soltan Bey'in mezarı başından sesleniyoruz. Avrupa'ya, Avrupa Birliği'nde olan devletler, Türkiye'den ellerini çeksinler, Ermenileri müdafaa etmesinler. Ne kadar onlar Ermenileri müdafaa etseler de Azerbaycan'ın milli ordusu, mutlaka bir gün onların gözü önünde işgalde olan topraklarını işgalden kurtaracaktır. Soltan Bey'in doğduğu bu Laçin yurdu da Ermenilerden temizlenecek. Azerbaycan'ın bayrağı Karabağ'da dalgalanacak. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, demiştir ki, Ermeni askeri ölmek istemiyorsa, çıksın gitsin kendi topraklarına. Biz hiçbir şekilde imkan vermeyiz ki ikinci bir Ermenistan yaratılsın. Biz mutlaka o toprakları alacağız. O topraklar bizimdir. Bu yol Koçköy'den Çanakkale'ye gidiyor. Bu yol Çanakkale'den Tebriz'e, Tebriz'den de Derbende kadar gidiyor. Nerede bir Türk var. Nerede bir Müslüman varsa ona karşı bir soykırım yapılmıştır. Bugün bu bölgelerde Ermenilerin zaman zaman yaşattıkları, Kars'ta Iğdır'da ve bölge de binlerce soykırım mezarı vardır" dedi.



Ağyev'in ardından söz alan Asılsız Ermeni Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği



"ASİMDER" Genel Göksal Gülbey, "Bu bizim görevimiz. Yani bir insan kültürüne sahip çıkmalı, geçmişine sahip çıkmalı, eğer bir millet geçişini, kültürünü ve onun için şehit olanları unutursa, o milletin kendisi de zamanla yok olacaktır. Bunu da herkes bilsin. Onun için bizde bu tür kahramanları, bizim için bu günkü yaşamımızı, topraklarımızı, bize bırakmak için canını, kanını, fede eden bu kahramanlara her zaman sahip çıkacağız. ve biz burayla ilgili geçmişte de iki kez geldik. Ama bazı sıkıntılarla karşılaştık. Çok şükürler olsun ki sonunda bu levhayı buraya yaptırdık. İnşallah ileride de Sayın Başkonsolosumuzun girişimiyle burada bir anıt yapılmasını ve bu kahramanımızın daha da onura edilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Azerbaycan'ın çeşitli yerlerinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şehitlikler var. O şehitliklerde Türkiye'de Azerbaycan, Azerbaycan'da Türkiye şehitliklerimiz var. Bu demektir ki bizim evlatlarımız, atalarımız, babalarımız, bu topraklarda, öz toprağımız için şehit olmuşlar. Orası da burası da aynı topraktır. Aynı milletir. ve bu milletin varlığı için, birlik beraberlik için mücadele eden iki devletimiz var. Azrebaycan ve Türkiye devletlerinin birlik beraberliğinin örneği dünyada yoktur. Bugün bu topraklarda hayatını kaybeden Soltan Bey gibi kahramanlarımız var. Azerbaycan'da da yine hayatını oraya adayan Türkiyeli şehitlerimiz var. Kahramanlarımız var. Bunarın her birisi Azerbaycan ve Türkiye için canlarından vaz geçmişler. Biz onları bugün burada minnet ve rahmetle anmaktayız" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Işıklı Cami Alimi Seyyid Ahmet Erdem tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Şehitler için dua edildi.



Arpaçay Koçköy'de mezarı olan ve 1871 yılında Azerbaycan'ın Laçin şehrinde dünyaya gelen Soltan Bey Paşabeyoğlu, 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara, 1918-1920 yıllarında da Karabağ'da Ermenilere karşı savaştı.



Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan'daki halk Cumhuriyetini işgal etmesinden sonra İran üzerinden akrabalarıyla birlikte Kars'a gelen Soltan Bey Paşabeyoğlu, Koçköy'e yerleşti. Paşabeyoğlu, 1950 yılında vefat etti.



Azeri halk kahramanı Soltan bey Paşaoğlu'nun anma etkinliğini, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan Uluslar arası Diaspora Merkezi, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Yanında STK'lara Devlet Desteği Kurulu ve Uluslar arası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği birlikte organize etti. - KARS