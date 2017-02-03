Azeri Asıllı Şair Osman Gökçe Üçüncü Şiir Kitabını Yayınladı

Aydın Sağlık Müdürlüğü'ndeki 25 yıllık memuriyet hayatından sonra emekli olan ve aslen Karapapak Türklerinden olan şair Osman Gökçe, "Natavan" adlı 3'üncü şiir kitabını yayınladı.



1956 yılında Ağrı merkez Geçitalan (Gerger) köyünde dünyaya gelen Şair Osman Gökçe, kamu hizmetinden emekli olduktan sonra Nazilli'ye yerleşerek kendini yazı hayatına verdi. Lise yıllarından bu yana şiir yazmakta olan Şair Osman Gökçe, daha önce "Gönül Esintileri" ve "Şehla" adlı şiir kitaplarını yayınlamıştı. Şairin "Natavan" adlı yeni şiir kitabı 170 sayfadan oluşuyor. Kitapta vatan, millet, kahramanlık, memleket, doğa, aşk, sevgi, sosyal ve hasret gibi çok geniş bir yelpazede çeşitli konular işlenmiş. Şiirlerin bir kısmı Azeri lehçesiyle kaleme alınmış.



Şairin şiirleri birçok yerel ve ulusal basında ve ayrıca Türkiye'nin muhtelif illerinde yayınlanan çeşitli şiir antolojilerinde de yer alıyor. Osman Gökçe'nin yayına hazır bir kitabı daha bulunuyor. Gökçe, Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahibi Meslek Birliği (İLESAM) ile Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği'nde aktif olarak görev yapıyor. - AYDIN