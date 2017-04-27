Azerberpa Bilimsel Araştırma Proje Enstitüsü Uzmanlarına Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti 'Azerberpa' Bilimsel Araştırma Proje Enstitüsü uzmanlarına yönelik Türkiye'de eğitim ve tecrübe programı düzenlendi.



Tarihi kültürel varlıkları ile zengin olan Azerbaycan'da kültürel varlıkların korunması ve restorasyonundan sorumlu 'Azerberpa' Bilimsel Araştırma Proje Enstitüsünden 4 kişilik genç uzman heyet, kültürel, tarihi ve mimari mirasın korunması alanında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tecrübesinin öğrenilmesi amacıyla TİKA'nın desteği ile Türkiye ziyaretleri gerçekleştirdi.



Yapılan bir haftalık eğitim tecrübe aktarımı programı çerçevesinde "Azerberpa" Bilimsel Araştırma Proje Enstitüsü uzmanları, kültürel ve tarihi mirasın korunması, restorasyon projelerinin hazırlanması gibi konularda eğitimler aldı. Program çerçevesinde heyet, atölye ve araştırma laboratuvarlarının faaliyetini, anıtların korunması ve kullanımı alanında ilgili kurumların faaliyetini yakından inceledi.



Eğitim ve tecrübe aktarımı programının kapsamında heyet, Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü ve İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürlüğünün faaliyetleri ve yürüttükleri çalışmalar, tarihi kültürel mirasın depreme karşı korunması için yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirildi.



Ziyaret programı çerçevesinde, Topkapı Sarayı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesini ziyaret eden heyet, son yapılan restorasyon çalışmaları ile ilgili incelemeler yaptı. - ANKARA