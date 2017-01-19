Azerbaycanlı Ressamdan "Hayatımdan Kareler" Sergisi

Azerbaycanlı ressam Muhammet Aliyev, hayatından kesitleri anlattığı tablolarını, "Hayatımdan Kareler" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.



Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde 6 yıldır eğitmenlik yapan Aliyev, bir yandan mesleğini sürdürmeye çalışırken bir yandan da hayatının önemli aşamalarını resmediyor.



Bugüne kadar çizdiği, hayatını anlatan 60 yağlı boya tablosunu Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Hayatımdan Kareler" sergisinde beğeniye sunan Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında biriktirdiği anılarını insanlara gösterebilmek için sergi açtığını söyledi.



Resimlerinde anne, aile sevgisi, sevinç ve keder üzerine yoğunlaştığını dile getiren Aliyev, çizdiği resimlerde balık unsurlarını mutlaka kullandığını ifade ederek, balığın, imzası olduğunu belirtti. Aliyev, şunları kaydetti:



"Resimlerde yer alan balıklar benim sanatçı kimliğimi anlatıyor. Ben bir balıkçı ailesinde büyüdüm. Kendime yol arkadaşı olarak balığı seçtim. Naif ve soyut resimler çiziyorum. Sanatçıların kendini anlatan imzaları vardır. Ben de balığı kendime benzettiğim ve zararsız olduğu için kullanıyorum. Nasıl ki Salvador Dali, Picasso resimleri hemen tanınıyorsa benim resimlerim de tanınmalı. Yaşadığım sürece sergi açmaya devam edeceğim. Bundan sonraki sergilerimde savaş mağduru anne ve çocukları çizeceğim."