Azerbaycan ve İran'dan Ortak İlaç Fabrikası

Azerbaycan ve İran'ın ortak sermayesi ile inşa edilecek ilaç fabrikasının temeli Bakü'de atıldı.



Azerbaycan Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü yakınlarındaki Pirallahi Sanayi Parkı'nda inşa edilecek fabrikanın temel atma törenine Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Ali Rabii katıldı.



"Caspian Pharmed" adı verilen fabrikanın yüzde 25 ile yüzde 26 hissesi iki farklı Azerbaycan şirketine, yüzde 49'u ise İran şirketine ait olacak. İlk aşamada 20,6 milyon dolar yatırım yapılması öngörülen fabrikada ağrı kesici, kalp damar hastalıkları ilaçları ve vitaminlerden oluşan 84 çeşit ilaç üretilecek.



Yıllık üretim gücü 201 milyon hap ve kapsül olacak fabrika, çağdaş üretim teknolojileri ile çalışacak.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı ile oluşturulan Pirallahi Sanayi Parkı'nda daha önce de Rusya ve Azerbaycan'ın ortak sermayesi ile inşa edilecek ilaç fabrikasının temeli atılmıştı. Azerbaycan, burada yeni ilaç fabrikaları kurmak için Avrupa, Türkiye ve Japonya şirketleriyle de müzakereler yürütüyor.