Azerbaycan Ordusundan Geniş Çaplı Tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca geniş çaplı tatbikata başlandı.



Tatbikata 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ile insansız hava araçları katılıyor. Zorlu coğrafi koşullarda savaş ve operasyonların çeşitli yöntemleri pratiğe dökülecek tatbikatlar kapsamında, güçlerin ve karargahların operasyon bölgesine yerleştirilmesi, vurucu birliklerin oluşturulması, savaş uçaklarının yedek havaalanlarına taşınması, füze ve topların yedek ateş pozisyonlarına çıkarılması tatbikatları icra edilecek.



Ayrıca savunma, karşı saldırı gibi manevraların yapılacağı ve atışların gerçekleştirileceği tatbikat 21 Nisan'a kadar devam edecek. - BAKÜ