Azerbaycan Ordusu Geniş Çaplı Tatbikat Yapacak
Tatbikata 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter katılacak.
Tatbikata 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter katılacak.
Kaynak: Dunya.com
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