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Azerbaycan Ordusu Geniş Çaplı Tatbikat Yapacak
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Azerbaycan Ordusu Geniş Çaplı Tatbikat Yapacak

Tatbikata 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter katılacak.

Azerbaycan Ordusu Geniş Çaplı Tatbikat Yapacak

Tatbikata 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter katılacak.

Kaynak: Dunya.com

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