Azerbaycan'la Yün Toplama ve İşleme Konusunda Tecrübe Paylaşımı

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov başkanlığındaki heyet, yün tedariki ve işlenmesi konusunda Türkiye'nin tecrübesinin yerinde görülmesi ve bu konuda Azerbaycan'da uygulanacak çalışmaların planlanması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Türkiye'de çalışma ziyaretinde bulundu.
Azerbaycan'da petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve ekonominin çeşitlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, tarımsal sanayinin ve ülkede küçükbaş hayvancılık yaygın olduğundan yün işleme sektörünün geliştirilmesi planlanıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi yönündeki talimatlarıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, ülkede daha önce ekonomik olarak değerlendirilmeyen koyun yününün toplanması ve işlenmesi amacıyla, bu sektörde yün toplama merkezleri ve işleme tesislerinin kurulması amacıyla bir çalışma başlattı. Dünyadaki en büyük yün imalatçılarından biri olan Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin görülmesi ve öğrenilmesini amacıyla TİKA tarafından Türkiye'de üst düzey görüşmeler ve teknik gezilerden oluşan bir ziyaret organize edildi.
Seferov'un katıldığı heyet, tecrübe ziyareti çerçevesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türk yetkililer, Azerbaycan'da gerçekleştirilen petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi alanında yapılacak çalışmalarda her türlü desteğin sağlanması için hazır olduklarını dile getirdiler.
Çalışma ziyareti kapsamında, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ile görüşen Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, TİKA'nın sağladığı imkanlardan dolayı teşekkürünü bildirdi. Ankara'da resmi görüşmelerin ardından, Konya'da faaliyet gösteren Soydemir Toptan Yün ve Yapağı Şirketi ve Evliyalı Tarım ve Hayvan Ürünleri Şirketi tesislerinde incelemelerde bulunuldu. Çalışma ziyaretinin sonuncu gününde Azerbaycanlı heyet İstanbul Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Yünsa - Yünlü Sanayi ve Ticaret Şirketi tesislerini ziyaret ettiler. - ANKARA
Azerbaycan'la Yün Toplama ve İşleme Konusunda Tecrübe Paylaşımı
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov başkanlığındaki heyet, yün tedariki ve işlenmesi konusunda Türkiye’nin tecrübesinin yerinde görülmesi ve bu konuda Azerbaycan’da uygulanacak çalışmaların planlanması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın...
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov başkanlığındaki heyet, yün tedariki ve işlenmesi konusunda Türkiye'nin tecrübesinin yerinde görülmesi ve bu konuda Azerbaycan'da uygulanacak çalışmaların planlanması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Türkiye'de çalışma ziyaretinde bulundu.