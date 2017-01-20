Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev: "Dün Olduğu Gibi Bugünde Düşman İçimizdedir"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, 20 Ocak'ta da, 15 Temmuz'da da düşmanın Azerbaycan ve Türkiye'nin içerisinde olduğunu söyledi.



Azerbaycan 'Kara Ocak Faciası'nın 27. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nca düzenlenen programda konuşan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, 20 Ocak 1990'da da 15 Temmuz 2016'tı da sivil ve savunmasız insanlara içimizdeki düşmanların silah doğrulttuğuna dikkat çekti.



Başkonsolos Nuru Guliyev, "Bir milletin iki devletiyiz ve bu tek millet iki devletin sadece bugün değil tarihimizde de bu tek milleti ve iki devleti birbirine düşürmek için ne oyunlar oynamışlar, ne paralar harcamışlar, ne iftiralar ve şerler atmışlar. 1990 20 Ocak günü Azerbaycan'ın bağımsızlığının başlangıcında atılan ilk adımlardan biri ve verdiğimiz çok sayıda şehit verdiğimiz günlerin ilk idi" dedi.



"15 Temmuz'da da, 20 Ocak'ta da düşman içimizdeydi"



Genç ağacın, yaşlı ağaca, el kadar demir parçasının kendilerini keseceği ve sağının kendilerinden olduğu örneğini veren Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "15 Temmuz 2016'tıda 1990"ın 20 Ocak'ı değil miydi? Kim vardı önümüzde 1990'da ve 2016'tı da yine asker, yine eli silahlı, yine tanklı toplu, uçaklı, ama kime karşı? Savunmasız, silahsız sivil insanımıza karşı. 1990'daki karşımızdaki ırkımızdan, dinimizden olanlar değildi. Ama 2016'da ırkımızdı aralarında bir tek fark buydu. Ama ırkımızdan da düşman çıkarmış demek ki, Bir gün koca bir ormanda bir genç ağaç, yaşlı ağaca diyor ki, 'el kadar demir parçası var. Adı baltadır. Ormana gelip hepimizi kesecek.' Yaşlı ağaç diyor ki; el boyunda demir parçası biz ağaçlara ne yapar?' Genç diyor ki, 'O demir parçasının sapı bizdendir.' Yaşlı ağaç diyor, "O zaman hepimizi keser.' Sapı bizden ise olur. 1990'da da, 2016'da da 20 Ocak'ta da, 15 Temmuz'da da sapı bizden olanlar vardı. Maalesef biz bunu yaşadık. 27 yıl geçmesine rağmen acımız aynı dünkü gibi, düşman içimizdedir" diye konuştu.



Programda Kars Ehlibeyt Işıklı Cami İmamı Seyit Ahmet Erdem tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. Program daha sonra sinevizyon gösterisi ile devam etti. Sinevizyon gösterisinde ise duygulu anlar yaşandı.



Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programa; Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Selçuk Ural ve Prof.Dr. Mükremin Özkan Arslan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, daire amirleri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. - KARS