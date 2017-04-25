Azerbaycan'ın Kurucusu Mehmed Emin Resulzade'nin Torunu Ankara'ya Geliyor
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade’nin torunu ressam Reis Resulzade, resim sergisi ve konferans için Ankara’ya geliyor.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade'nin torunu ressam Reis Resulzade, resim sergisi ve konferans için Ankara'ya geliyor.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun 26 Kasım 2016'da Azerbaycan'daki ziyaretine karşılık iade-i ziyaret gerçekleştirecek olan Reis Resulzade, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Mustafa Ayaz Vakıf Müzesi'nde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun da katılımıyla "Bir Dünya Ressamı Reis Resulzade" adlı resim sergisinin açılışını yapacak. Resim sergisi, 30 Nisan'a kadar açık olacak.
Resulzade, 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 19.00'da İçkale Otel'de "Bir Dünya Ressamı Reis Resulzade" adlı konferansa yine Yalçın Topçu ve Metin Gündoğdu ile birlikte konuşmacı olarak katılacak.
Reis Resulzade kimdir?
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmed Emin Resulzade'nin torunu olan Reis Resulzade, 1946 yılında Kazakistan'da ailesi sürgündeyken dünyaya geldi. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi. Aynı yıl üniversitenin resim, heykel ve boyama bölümünde öğretmen olarak göreve başladı. Ressamlar Birliği üyesi olan Reis Resulzade'nin eserleri Küba, Afganistan, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul ve Moskova'da birçok kez sanatseverlerle buluştu. - ANKARA