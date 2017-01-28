Azerbaycan, Gürcistan ve Türk Kafkas Dansçıları Gösterisi

Savaş ve aşk temaları üzerine yapılandırılmış muhteşem kareografilere ve müziklere sahip Kafkas danslarında dünyanın en ünlü ekipleri Nar Sanat öncülüğünde bir araya gelecek. Azerbaycan'da virtüoz yarışması birincisi Ramin Hüseynov ve Çahargah Grubu, Gürcistan'dan Ensemble Rustavi Grubu, Türkiye'den Yetenek Sizsiniz Türkiye ikincisi Kafkas Kartalları sahne alacak. Etkinlik Nar Sanat İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Derneği öncülüğünde Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde Gerçekleşecek.



Tarih: 28 Ocak 2017, Cumartesi



Saat: 19: 30



Kayıt ve biletler için: 0212 570 80 68