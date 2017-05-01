Azerbaycan Grekoromen Güreş Milli Takımı Türk Antrenöre Emanet

Azerbaycan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın başına Türk antrenör Şaban Donat getirildi.



Azerbaycan Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce Gençler Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapan Donat'ın, Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımı'na başantrenör olarak atandığı bildirildi.



Donat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır Bakü'de bulunduğunu, "dost ve kardeş ülke" diye bahsettiği Azerbaycan'a bundan sonra da uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyledi.



Azerbaycan'da güreş sporuna Türkiye'deki gibi büyük önem verildiğini belirten Donat, "Hedefim takımımdan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmak." ifadesini kullandı.