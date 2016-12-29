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Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını Düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını Düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kendi mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracını özel yöntemle düşürdüklerini açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını Düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Terter bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının özel yöntemle düşürüldüğü bildirildi.

ERMENİ KEŞİF BİRLİĞİNİ PUSUYA DÜŞÜRDÜKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Bakanlık, bu sabah da sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğünü duyurmuştu.

Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtilmişti.

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