Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Türk Araştırmaları Merkezi'ne Donanım Desteği

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında kurulan, Türk edebiyatı ve tarihi konularında akademik çalışmalar yürüten Türk Araştırmaları Merkezi'ne Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği sağlandı.



Azerbaycan Devlet Pedogoji Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Araştırmaları Merkezi'nde, başta Türkiye Türk edebiyatı olmak üzere, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek ve Tatar edebiyatı hakkında araştırmalar yapılıyor ve kitaplar yayınlanıyor.Bugüne kadar 400'ye yakın makale, 12 eser yayınlanan Merkezde yüksek lisans eğitimini tamamlamış 10 araştırmacı Türk Halkları Edebiyatı sahasında çalışmalarını sürdürüyor.



Azerbaycan Üniversitelerinde verilen Türk Edebiyatı derslerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Türk Edebiyatı ders kitabı olan "Türk Halkları Edebiyatı" bu merkezin çalışmaları arasında yer alıyor. TİKA'nın katkılarının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Pedagoji Üniversitesi Rektörü Cefer Ceferov, Eğitim Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat, TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından Türk Araştırmaları Merkezi Ziyaret edildi.



Ziyaret programı çerçevesinde Türk Araştırmaları Merkez'in çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili Merkez'in direktörü Prof. Dr. Elman Guliyev tarafından misafirlere bilgi verildi. Türk Araştırmaları Merkezi'nin faaliyetlerinde gösterdiği desteklerden dolayı Pedagoji Üniversitesi rektörü Cefer Ceferov ve Büyükelçi Erkan Özoral TİKA'ya teşekkürlerini dile getirdiler. Ziyaret kapsamında Pedagoji Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrencilerle bir araya gelindi. - ANKARA