Azerbaycan'dan Sonra En Büyük Kafileyle Oyunlara Katılacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 12-22 Mayıs'ta Azerbaycan'da yapılacak 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların alacağı başarılarla önümüzdeki yıllardaki uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.



Sancaktepe'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde amatör sporcularla bir araya gelen Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak organizasyona dikkati çekti.



4. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahibi Azerbaycan'dan sonra en kalabalık kafileyle katılacak ülke olduklarını vurgulayan Bakan Kılıç, şunları kaydetti:



"Samsun'da 18-30 Temmuz'da İşitme Engelliler Olimpiyatları olacak. Sancaktepe'den bir kafileyi de Samsun'da ağırlamak isteriz. 2021'de İstanbul'da 5. İslami Dayanışma Oyunları olacak. Önümüzdeki ay dördüncüsü Bakü'de düzenlenecek. Bakü'deki oyunlara Azerbaycan'dan sonra en büyük kafileyle katılacağız. Ümit ediyorum ki orada elde edeceğimiz başarılarla 2020 Olimpiyat Oyunları'nda, 2021'deki İslami Dayanışma Oyunları'nda ve 2018'de kış olimpiyatlarında ülkemiz en iyi şekilde temsil edeceğiz."



Sancaktepe'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Kılıç, "Sancaktepe'de büyük hizmetler yapıldı. Başkanımızla da konuştuk. Güreş Eğitim Merkezi'yle alakalı olarak. İl Özel İdaresi'yle başladıktan sonra bakanlığımız imkanlarıyla tesis bitti. Ancak, kullanma payıyla ilgili başkanın bir talebi var. 120 odanın 20'sini bakanlığa ayırıp 100'ünü size tahsis edeceğiz. Güreşe ayır bir önem vereceğiz. Sancaktepe'ye hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Sadece futbolda değil tüm branşlarda başarılar elde edilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Yapacak çok iş var. Yetiştirilecek çok sporcu var. Önümüzdeki aylarda, yıllarda ülkemizi çok farklı noktalarda temsil etmek üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Programın sonunda Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Kılıç'a 55 numaralı isminin yazılı olduğu Sancaktepe Belediyespor forması hediye etti.