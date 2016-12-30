Azerbaycan'dan Kgaö Genel Sekreterine Eleştiri

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Nikolay Bordyuja'yı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalarla ilgili sorumsuz açıklamalar yapmakla eleştirdi.



Dışişleri Bakanlığı, cephe hattında son günlerde yaşanan çatışmalarla ilgili bildiri yayımladı.



Ermenistan ordusunun keşif ve sabotaj timinin dün gerçekleştirdiği sınırdan sızma girişiminin hatılatıldığı bildiride, çıkan çatışmada Ermeni güçlerin kayıp vererek geri çekildiği, çatışmada şehit düşen bir Azerbaycan askerinin cesedini de kendileriyle götürdüğü belirtildi.



Ermeni tarafın uluslararası kamuoyunu kandırmak için olayı Ermenistan devlet sınırının ihlali olarak göstermek istediğinin ifade edildiği bildiride, karşı tarafın tüm insani değerleri hiçe sayarak şehit Azerbaycan askerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı kaydedildi.



Ermenistan tarafının uluslararası hukuku hiçe sayarak çatışmada hayatını kaybedenlerin cesetlerine karşı her zaman işkence yaptığının hatırlatılğı bildiride, Uluslararası Kızılhaç Teşkilatından şehit askerin cesedinin iadesi için gerekenin yapılması istendi.



KGAÖ Genel Sekreteri Bordyuja'nın olayla ilgili açıklamalarının hatırlatıldığı bildiride şu ifadeler yer aldı:



"Bordyuja yetkisini aşarak, olayı da çarpıtarak Ermenistan arazisinde gerçekleşmiş gibi göstermeye çalışıyor. O, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' diyerek Azerbaycan toprak bütünlüğünü şüphe altına almaya kalkışıyor. KGAÖ Genel Sekreterinin sorumsuz açıklaması, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yürütülen müzakereleri bozmaya hizmet ediyor. Ermenistan, Bordyuja gibi politikacıları kullanarak KGAÖ'yü çatışmanın içine sokmak istiyor ve bu bölgesel istikrar ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor. Bordyuja'nın bu sorumsuz açıklamasını kabul etmiyoruz ve örgüte üye devletlerden bu açıklamayı değerlendirmelerini bekliyoruz."