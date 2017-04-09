Azerbaycan'daki Türk Seçmenler Sandık Başında

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti.



Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00'da oy kullanmaya başladı.



Halk oylaması için, Bakü Büyükelçiliğinde 5, başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.



Azerbaycan'da, başkent Bakü'de 5 bin 832, Gence'de 213 ve Nahçıvan'da 234 olmak üzere 6 bin 279 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi TSİ 20.00'e kadar devam edecek.



Bakü'de halk oylamasına ilginin yoğun olduğu gözlendi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'deki halk oylaması için yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte sandık kurdu.



Yurt dışında oy verme işlemi bugün sona erecek, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar sürecek.