Azerbaycan'daki Türk İş Adamlarından İş Birliği Vurgusu

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.



Bakü'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.



Toplantıda konuşan TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Genç, geleceğin alın teri üzerine inşa edileceğini ve Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla gurur duyduklarını söyledi.



Azerbaycan'ın, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde dünyada hak ettiği yeri aldığını ve almaya devam edeceğini söyleyen Genç, gümrük alanında yapılan reformlar sayesinde ülkenin çok farklı bir noktaya geldiğini, vergi alanında yapılan yeni uygulamalarla da çok önemli sıçrayış elde edildiğini kaydetti.



Genç, "TÜİB mensupları olarak ileriye bakacağız ve Türkiye ile Azerbaycan'ın daha da gelişmesi için çabalarımızı esirgemeyeceğiz. Ülkelerimizin potansiyellerini değerlendirerek layık oldukları seviyeye ulaştırmak için çalışacağız." dedi.



Büyükelçi Özoral,TÜİB'in Türkiye'nin Azerbaycan'daki varlığı için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu,TÜİB'den büyük beklentilerinin bulunduğunu söyledi.



Bugüne kadar Azerbaycan'daki Türk iş adamları arasındaki iş birliğinin istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Özoral, "İş adamlarımızı temsil ettikleri iddiasındaki bazı kuruluşlar Türkiye'ye düşmanlık yapmayı hedef edinmişti. Artık bunları geride bıraktık. Türk iş adamlarının Azerbaycan'daki varlığı her iki ülke için çok önemli. Petrol dışı sektöre en fazla yatırımı Türk iş adamları yaptı.



Türk iş adamları 10 binlerce kişiye istihdam sağlamakta ve ekonomiye ciddi katkılar sunmaktadır. TÜİB, Azerbaycan ekonomisinin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda faaliyet göstererek ülkenin gelişmesine katkı yapacaktır. Büyükelçilik olarak TÜİB'e ihtiyaç duyduğu her yerde desteğimizi sürdüreceğiz, her zaman da arkasında olacağız." yorumunda bulundu.