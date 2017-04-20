Azerbaycan, Dağlık Karabağ Için Italya'dan Destek Istedi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, gelecek yıl Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) dönem başkanı olacak İtalya'nın, Dağlık Karabağ sorununun aşılması için mümkün olanı yapacağına inancını dile getirdi.



İtalya ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla bu ülkeye resmi ziyarette bulunan Memmedyarov, İtalyan mevkidaşı ile Roma'daki bakanlık binasında görüştü.



İki bakanın görüşmesinde, siyaset, ekonomi, bilim, kültür ve teknoloji alanlarındaki ilişkiler, Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP), uluslararası meseleler ve Azerbaycan-AB ilişkileri ele alındı.



Görüşmeden sonra açıklama yapan ev sahibi bakan Alfano, Azerbaycan ile İtalya'nın ikili ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirterek, "İtalya, doğal gaz ve petrol gibi ham maddelerde Bakü'nün geleneksel müşterisi konumunda." ifadesini kullandı.



Alfano, yapımına başlanan ve Türkiye-Yunanistan sınırından İtalya'ya ulaşacak TAP'ın önemine vurgu yaptı.



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da, Dağlık Karabağ meselesinin çözümü konusunda, "2018'de İtalya, AGİT'in dönem başkanlığını üstlenecek. İnanıyorum ki İtalya, Dağlık Karabağ sorununun aşılması için mümkün olan ne ise onu yapacak." değerlendirmesinde bulundu.



Memmedyarov, TAP'ın İtalyan ekonomisine önemli katkıda bulunacağını belirterek, "İtalyan şirketlerinin, bu proje kapsamında stratejik sözleşmeleri var. Burada, İtalya'ya dönük 800 milyon avroluk ekonomik katkıdan bahsediyoruz. Mühendislik, inşaat gibi yan iş kollarıyla toplam 7 milyon doları buluyor. Bu proje bin 500 kişiye de istihdam yaratabilir." diye konuştu.



-Türkiye'de gözaltındaki İtalyan vatandaşı



İki bakanın basın açıklaması öncesinde İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, bir süredir Türkiye'de gözaltında bulunan İtalyan vatandaşı Gabriele Del Grande'nin durumuna dair bilgi paylaştı.



Alfano, Türk makamlarının verdiği bilgiye göre, Muğla'da gözaltına bulunan Del Grande'nin yarın sabah avukatı ve İtalyan konsolosluk yetkileriyle görüşeceğini açıkladı.



Sığınmacı krizine yönelik belgesel çalışmalarıyla tanınan Gabriele Del Grande, Suriye'deki iç savaş hakkında bilgi edinmek amacıyla gittiğini iddia ettiği Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırı yakınında 9 Nisan'da gözaltına alınmıştı.